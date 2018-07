Geen drinkbaar water na lek 18 juli 2018

De breuk in de distributieleiding op de Bisschoppenhoflaan in Deurne die zich maandagavond voordeed, is gisterenochtend hersteld.





Om half elf in de voormiddag hadden alle getroffen bewoners opnieuw stromend water. "Na grote herstellingswerken is het standaardprocedure om het water op drinkbaarheid te screenen alvorens het opnieuw drinkbaar te verklaren", verduidelijkt Chris Janssens van watermaatschappij water-link.





"Water mag dus nog niet gebruikt worden om te drinken, koken, douchen of een bad te nemen. Het toilet doorspoelen en watergebruik bij tanden poetsen is wel nog mogelijk." Alle bewoners werden door water-link op de hoogte gebracht. Wanneer het water opnieuw drinkbaar verklaard wordt, worden de bewoners opnieuw verwittigd. "Tot dan zijn er waterafnamepunten met drinkbaar water voorzien ter hoogte van huisnummers 90 en 134", benadrukt Janssens. (BSB)