Gala zet Deurnse sporters in de kijker ADA

25 februari 2019

12u03 0

Deurnse sporters en sportclubs die het afgelopen jaar een uitmuntende prestatie neerzetten werden afgelopen weekend door het district en de sportraad gevierd. Deurnenaar Noah Kuavita (Silok) overtuigde de jury als zeer beloftevolle gymnast die het Belgisch mannenturnen naar een hoger niveau kan tillen. Hij vertrok naar huis met de Sporttrofee 2018 voor een atleet. 2018 was zijn eerste jaar in de categorie senioren, waar hij meteen Belgisch kampioen werd. Daarnaast slaagde hij er ook in om bij zijn eerste deelname aan het EK in de finale van het koninginnennummer te staan. De 10-jarige kunstschaatsster Charlotte Jennes nam de Jeugdsporttrofee mee naar huis. Peter Fischer sleepte de Lifetime Achievement Award in de wacht en de G-sporttrofee ging naar atleet Kevin Kennis dankzij zijn tweede plaats in de off-race 10 km op de World Company Sport Games in Frankrijk.