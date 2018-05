Ga eens op reis naar Boterlaarhof KOPPEL VORMT AFGEBRAND KASTEEL OM TOT VAKANTIEPLEK MET 100 BEDDEN DIETER LIZEN

02u48 0 Deurne Tegen de zomer van 2019 gaan Johan Van Nuffel en zijn vrouw Kelly Michielsen in het bijna afgebrande Boterlaarhof een jeugdvakantiecentrum beginnen. In het kasteel wil het duo 40 bedden installeren, in het koetshuis nog eens 60. Zowel jeugdgroepen, scholen als gezinnen zullen terechtkunnen op het domein voor speelweken, bosklassen en themaweekends.

Rubens ging er uitblazen in het groen en zelfs Napoleon zou er ooit de nacht hebben doorgebracht, maar de laatste jaren stond het kasteel Boterlaerhof naast de E34 vooral te verkommeren. Na de dood van de vorige eigenaar in 2014 brandde het pand tot twee keer toe bijna helemaal uit. Johan Van Nuffel en zijn vrouw Kelly Michielsen kochten het pand vorig jaar per opbod en verzetten nu bergen werk om het om te vormen tot een jeugd- en gezinsverblijf.





"We haalden hier al 24 containers aan puin en asse uit het pand. Er is nog veel werk aan de winkel maar tegen april 2019 moeten de kamers af zijn en tegen juli 2019 willen we hier de eerste gasten onderbrengen", zegt Johan. In het kasteel is plaats voor de familiekamers, in het koetshuis willen Johan en zijn vrouw vooral groepen ontvangen. Ook bedrijfsseminaries behoren tot de mogelijkheden.





'Ridders en prinsessen'

Het duo heeft enorm veel ervaring als organisatoren van jeugdvakanties. Ze weten dan ook perfect wat er nodig is om verschillende groepen te bedienen. "In de zomer mikken we op jeugdkampen, buiten het seizoen kunnen gezinnen met kinderen hier op themaweekend zoals 'ridders en prinsessen' of 'Sinterklaas' komen", zegt Johan. "We voorzien ook activiteiten met spel en sport begeleid door monitoren aan het kasteel of in het Rivierenhof. De hele omgeving is eigenlijk afgestemd op wat wij hier willen aanbieden. De stad richt een groot speelbos in Park Groot Schijn in, er ligt een sportcentrum vlakbij, net als een schaatsbaan en binnenkort een gloednieuw belevingszwembad van Sportoase. De tram stopt hier zo goed als voor de deur, dus ook kinderen die op stadsexcursies gaan, kunnen hier terecht. Aan de overkant ligt het Rivierenhof met hun natuurgidsen, minigolf en kinderboerderij. Ook voor schoolklassen en bosklassen is dit dus een uitgelezen omgeving."





Het kasteel kent ook wel enkele hinderpalen. "De autostrade ligt hier bijvoorbeeld vlakbij. We voorzien de ramen van driedubbel glas, niet enkel voor de isolatie, maar ook voor het geluid." Het kasteeldomein staat ook op de Inventaris Onroerend Erfgoed waardoor aan de buitenzijde niets zomaar mag worden afgebroken. Voor de volledig door brand verwoeste binnenkant kreeg het duo carte blanche, maar originele elementen die niet in de vlammen bleven zoals open haarden en een marmeren vloer, werden wel behouden.