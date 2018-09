Flybe verhoogt aantal vluchten naar Londen 05 september 2018

Stobart Air, een partner van lagekostenluchtvaartmaatschappij Flybe, verhoogt de capaciteit op London Southend op de luchthaven van Antwerpen. Dat gebeurt om de verbinding op London City van VLM Airlines op te vangen, van wie de activiteiten in Antwerpen in vereffening zijn.





Door het stopzetten van de activiteiten van VLM wordt de eeuwenoude verbinding Antwerpen-London City op Antwerp Airport niet meer bediend. "Om dit verlies te compenseren, zal Stobart Air de vluchten verhogen tussen Antwerpen en London Southend tot dagelijks (uitgezonderd op zaterdag)", aldus Antwerp Airport in een persmededeling. Concreet betekent dit een stijging van 50% in capaciteit op deze route. De reizigers naar Londen kunnen dit alternatief sinds gisteren (dinsdag 4 september) boeken. (BJS)