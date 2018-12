Flat langs Jules Steursstraat onbewoonbaar door brand Sander Bral

09 december 2018

In een flat langs de Jules Steursstraat in Deurne is zaterdagavond brand uitgebroken. Het gebouw was bij aankomst van de politie al ontruimd. De smeulbrand in de slaapkamer op de tweede verdieping bracht een pak rook met zich mee. Wat de oorzaak van de brand is, moet nog onderzocht worden. Het getroffen appartement werd onbewoonbaar verklaard. Het gezin, een echtpaar met twee kleine kinderen, kon voorlopig bij vrienden terecht. De andere flats in het gebouw bleven gespaard. Die bewoners konden na de bluswerken terug naar huis.