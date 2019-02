Fietsersbond Deurne niet te spreken over heraangelegde Herentalsebaan ADA

20 februari 2019

17u24 1 Deurne De Fietsersbond Deurne is niet te spreken over de manier waarop de Herentalsebaan heraangelegd is. Ze vinden dat er geen rekening gehouden is met het fietscomfort en de fietsveiligheid. “We hebben een tweede Nationalestraat gekregen,” klinkt het.

Onlangs werd de Herentalsebaan nog feestelijk ingehuldigd. De handelaars van de Herentalsebaan organiseerden het feest. Niet alleen omdat ze blij waren dat de werken achter de rug waren maar ook uit dankbaarheid omdat ze vinden dat ze er een prachtige nieuwe baan hebben gekregen die de winkelstraat aangenamer zal maken. Maar daar is de Fietsersbond Deurne het allerminst mee eens. “In 2015 vroeg de stad Antwerpen aan de buurtbewoners en klanten om hun wensen op te geven voor de heraanleg van de Herentalsebaan. De vraag om comfortabele fietsstroken of fietspaden stond met grote voorsprong op één. Laat dat nu net met grote voorsprong hetgeen zijn dat er niet is,” klinkt het. “De lokale handelaarsvereniging lijkt niet te beseffen dat de huidige situatie een probleem vormt voor hun klanten die met de fiets komen.”

Verontwaardigd en boos

Volgens de Fietsbond werden ze de afgelopen weken overspoeld door verontwaardigde en boze fietsers. Vooral de tramsporen waarover fietsers moeten slalommen en de ruimte tussen de sporen en de geparkeerde wagens die veel te smal is, zijn de grootste ergernissen. “Nu al melden fietsers dat ze de straat zullen mijden, net zoals voor de heraanleg. Het enige wat we bereikt hebben is dat de kasseien weg zijn. We wilden een veilige fietsstraat maar we hebben een tweede ‘Nationalestraat’ gekregen.”

Kinderziektes

Ernst Greeve van Stuurgroep Dé Herentalsebaan Feitelijke Vereniging, zegt dat er inderdaad nog kinderziektes zijn maar dat die stelselmatig aangepakt kunnen worden. “De baan is er nu en nu is het zaak door in dialoog te gaan met elkaar, de baan nog beter te maken. Dinsdagavond komt iedereen samen om naar elkaar te luisteren en voorstellen te doen. Ik hoop dat dat in alle rust kan verlopen. Door polemiek te veroorzaken los je de dingen niet op.