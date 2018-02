Fietsers verontwaardigd: "Kwestie van tijd voor iemand wordt aangereden" 23 februari 2018

02u35 0 Deurne Over de Bisschoppenhoflaan in de richting van de stad fietsen: het is een hachelijke onderneming. Door de werken aan het fietspad, ter hoogte van de Oude Bosuilbaan, moeten fietsers verplicht de drukke baan over te steken. "Levensgevaarlijk, zonder verkeerslichten of het zebrapad."

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is in maart vorig jaar begonnen met de heraanleg van de Bisschoppenhoflaan in Deurne, tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg. Door het slechte weer in december liepen de werken aan het voet- en fietspad flinke vertraging op. De aannemer begon op 5 februari aan de afwerking van het fietspad en de vernieuwing van het voetpad. Na twee dagen moesten de werkzaamheden stilgelegd worden omdat een gasleiding was geraakt. Alweer vertraging dus. De werken zijn ondertussen weer hervat. Volgens AWV is het einde nu echt in zicht: de werken moeten tegen de paasvakantie klaar zijn.





Maar ondertussen luiden zwakke weggebruikers de alarmbel: zij vinden dat ze tijdens de werkzaamheden op de Bisschoppenhoflaan hun leven riskeren. "Omdat het fietspad opgebroken is moeten we verplicht aan de andere kant van de Bisschoppenhoflaan fietsen", zegt een verontwaardigde fietser. "Op zich is daar niets mis mee. Maar de oversteek is levensgevaarlijk: de Bisschoppenhoflaan is een baan met twee keer twee rijstroken, bovendien zijn er geen verkeerslichten, noch is er een zebrapad. Het is een kwestie van tijd vooraleer er iemand wordt aangereden."





AWV zegt dat ze de gevaarlijke verkeerssituatie morgen (vandaag, red.) onmiddellijk gaat oplossen. "Dit is echt niet oké", zegt Jef Schoenmaekers. "We gaan het voetpad dichtgooien, zodat de fietsers tot aan de Sandvoortbeeklaan kunnen fietsen. Daar kunnen ze via een zebrapad oversteken. Iets verderop, ter hoogte van de Keesinglaan, zijn er wél verkeerslichten. Daar kan men op een veilige manier terug aan de overkant van de Bisschoppenhoflaan kan geraken." (BJS)