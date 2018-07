Fietser ontsnapt nipt aan dronken bestuurder 09 juli 2018

Op de Ruggeveldlaan in Deurne maaide een 28-jarige dronken bestuurder vrijdagnacht een fiets van de baan, waarna hij inreed op een geparkeerde auto. De fietser (47) kon op tijd wegspringen en kwam met de schrik vrij. Toen de bestuurder probeerde weg te rijden van het ongeval, konden omstaanders zijn voertuig tegenhouden tot de aankomst van de politie. De man was niet in staat om een ademtest af te leggen en kon geen geldig rijbewijs voorleggen. Zijn voertuig moest getakeld worden. (BSB)