Fietsen en werkgerief gestolen bij inbraak in volkstuintjes Sander Bral

13 januari 2019

18u02 0

Aan de Lakborslei in Deurne werd vastgesteld dat er is ingebroken in verschillende tuinhuizen van de volkstuintjes. Na een rondgang met één van de betrokkenen werd duidelijk dat van een dertigtal huisjes het slot geforceerd of beschadigd werd. Bij twee tuintjes werd ook de omheining helemaal vernield. Er werden onder meer enkele fietsen en werkgerief gestolen.