Fietsband herstellen kan nu ook op café 29 mei 2018

02u58 0 Deurne Met Café Den Eik, Kasteel Rivierenhof, Café Tsjaplin en @The Park is het district Deurne 4 'fietscafés' rijker. Fietsers kunnen er kleine fietsherstellingen uitvoeren én krijgen er toeristische info.

De oude dorpskern, de vele kastelen, kerken en monumenten: Deurne beschikt over heel wat (verborgen) pareltjes. Niet onlogisch dat steeds meer toeristen een fietstocht door Deurne maken. Omdat die fietstoeristen ook graag halthouden om even uit te rusten of om iets te eten of te drinken, lanceert Deurne als eerste Antwerps district vier 'Fietsers Welkom'-horecazaken: Café Den Eik, Kasteel Rivierenhof, Café Tsjaplin en @The Park.





"De fietsersbond van Deurne heeft in een eerste fase vier cafés geselecteerd, later volgen er nog tien andere horecazaken", weet districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA). "Fietsers kunnen in onze fietscafés terecht voor een deugddoende pauze, maar ze hebben er ook de ruimte en het materiaal om kleine herstellingen te doen: we zorgden voor een financieel steuntje in de vorm van de fietskoffer, de fietsbeugels en de bewegwijzering. In de cafés, die te herkennen zijn aan de 'Fietsers Welkom'-sticker, wordt ook toeristische info aangereikt."





7,6 miljoen tochten

Het fietstoerisme zit serieus in de lift. Vorig jaar reden recreatieve fietsers 7,6 miljoen tochten langs het knooppuntennetwerk in de provincie Antwerpen. Toerisme Provincie Antwerpen berekende dat die samen 86,5 miljoen euro uitgaven tegenover 71,6 miljoen euro in 2012. Een serieuze bonus voor de ondernemers en goed voor 502 extra voltijdse banen in de horeca. (BJS)