Fans kamperen 50 uur aan Sportpaleis voor Harry Styles 16 maart 2018

02u46 0 Deurne Het Sportpaleis vormt vanavond het decor voor het concert van Harry Styles. Bekend van de boysband One Direction, is hij momenteel bezig aan een erg succesvolle solocarrière. Een aantal superfans namen het zekere voor het onzekere en sloegen hun tenten (soms letterlijk) op aan de deuren van het Sportpaleis.

De vier vriendinnen Mélanie, Linsay, Océane en Justine uit Bergen en Waals-Brabant waren er al sinds woensdagavond. "Het is de eerste keer dat we dit doen. Maar het is voor Harry, hè. Voor hem hebben we wel wat over", giechelen ze.





Alle vier hebben ze een nummer op hun hand gekregen. Dat bepaalt de volgorde waarmee je je ticket mag laten scannen. "Voorwaarde is wel dat je ook echt hier slaapt. Geregeld wordt er gecontroleerd of je er nog steeds bent. Eens je binnen bent, is het wel opnieuw ieder voor zich en moet je rennen voor je plek vooraan," legt Mélanie (18) uit.





Voor de Nederlandse dames Joëlle (18) en Simone (18) is het niet hun eerste keer. "Joëlle heeft al achttien concerten gezien van Harry, ik tien. En altijd kamperen we. Misschien zijn we wel een beetje gek, maar ja, het is Harry hé," lacht Simone. (ADA)