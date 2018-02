Fan krijgt begrafenis op Bosuil ANTWERPSUPPORTER PATRICK DE CREMER OVERLEDEN AAN KANKER PHILIPPE TRUYTS

03u22 0 Deurne Er waren hem nog een onvergetelijk huwelijk gegund en een laatste reis met zijn bruid Marina naar Spanje. Maar vorige dinsdag verloor motorfanaat en groot Antwerpfan Patrick De Cremer zijn strijd tegen een verwoestende kanker, amper 51 jaar oud. Hij krijgt van zijn vrienden op zaterdag 10 februari een uitvaart in zijn geliefde Bosuilstadion.

Patrick De Cremer haalde vijf maanden geleden het nieuws toen hij in het huwelijksbootje stapte met Marina De Bruycker. Meer dan 150 ronkende motoren kwamen het totaal verraste bruidspaar hartstochtelijk toejuichen aan het districtshuis van Deurne. Helaas was daar ook een goede reden voor: bij Patrick waren in het voorjaar een viertal hersentumoren ontdekt, na een epilepsieaanval.





Een zware behandeling volgde. Tot uiteindelijk een vreselijk verdict viel: Patrick was terminaal ziek. De agressieve kanker was uitgezaaid naar de longen.





Sinds lagere school

Het koppel dat elkaar al van op de lagere school kende, had tot hun pensioen willen wachten met een huwelijk. Maar plots was de tijd op. Ze moesten elkaar snel het jawoord geven.





Nu rest enkel de mooie herinnering aan die dag én aan de laatste trip naar Spanje. En vooral: veel verdriet. Kelly Janssens, een goede vriendin van Patrick, wist meteen dat hij een weergaloos afscheid verdiende. Op de Bosuil, wáár anders? De plek waar hij 45 jaar sportieve successen en moeilijke momenten beleefde. Zijn overlijden valt Kelly zwaar. "Patrick was mijn beste maat. Een crème van een kerel. Een X-sider in hart en nieren. Hij is ooit marktkramer geweest, zijn laatste job deed hij bij Gosselin. Ik denk dat hij iederéén in Deurne kende."





"We komen op zaterdag 10 februari om 10.30 uur samen voor het stadion. Het wordt een rouwstoet met Bengaals vuur, met rode en witte rozen. Om 11 uur begint de plechtigheid op de eerste verdieping van de hoofdtribune. Ik ga een afscheidsbrief voorlezen."





Rouwregister

In vier Deurnese cafés ligt een rouwregister voor de vrienden en de fans: bij CJ's, The Royal, het Bisschoppenhof en de Sjantjee. "Er staat ook een collectebus om de begrafenis te helpen betalen", voegt Kelly nog toe.





Het bestuur van Antwerp FC liet vrijdagavond voor het duel tegen Waasland-Beveren dé ultieme voetbalhymne weerklinken: 'You'll Never Walk Alone'.