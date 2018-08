Expo toont alle facetten van vrouw-zijn 14 augustus 2018

02u42 0

In de zijvleugel van het districtshuis van Deurne loopt vanaf vrijdag 31 augustus tot en met zondag 2 september de tentoontstelling Femmeniste. Dat is een groep kunstenaars die alle aspecten van 'vrouw-zijn' aan bod laten komen. Ze gaan in hun werk op zoek naar een maatschappij waarin vrouwen de standaard bepalen als het gaat over verwachtingen, levenswaarden en prioriteiten. Deze groep vrouwen neemt de politiek, de economie en het filosofische discours over in hun tentoonstelling. Maar ze hebben ook veel aandacht voor dingen die nu mislopen. Seksuele intimidatie, stalking tot misbruik en verkrachting. Het zijn vaak nog taboes die het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een mens een stevige knauw kunnen geven.





De expo is gratis. (ADA)