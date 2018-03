Expo 'Een vlucht vooruit' 29 maart 2018

In de zijvleugel van het districtshuis van Deurne kan je van 5 tot 22 april de gratis expo 'Een vlucht vooruit' gaan bezoeken. Klaartje Gilliams stelt er zowel aquarel, olieverf, acryl, houtskool, bister als collages voor. In het dagelijkse leven vliegt Gilliams de wereld rond als stewardess. Het fysiek harde leven tussen hotelkamers en tijdzones eiste zijn tol. Vier jaar lang woonde Klaartje in Zweden, waar ze een B&B openhield. Ze had er een atelier en leefde zich uit in haar kunstwerken. Ondertussen heeft ze weer haar oude leven opgepikt, maar de creatieve ideeën laten haar niet los. Je kan de expo bezoeken van donderdag tot zondag, telkens van 14 uur tot 19 uur. (ADA)