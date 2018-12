Ex-lief zwaarder gestraft voor diefstal kluis met 34.000 euro Patrick Lefelon

18 december 2018

13u54 1 Deurne Samy M. (21) en Hicham B. (19) moeten 24 maanden naar de cel voor de diefstal van een kluis met 34.000 euro bij de ouders van een ex-liefje in Deurne. Het geld gooiden zij over de balk in het uitgaansleven en tijdens uitspattingen op hotel.

Samy M. had een tijdlang een relatie met de dochter van Carlos G. uit Deurne. Het hardwerkende gezin droomde van een huisje in hun moederland Portugal. Hun spaargeld bewaarden zij in een kluisje dat verstopt zat achter de dampkap. Carlos hield het geld in huis omdat dieven met het gestolen paspoort van zijn vrouw vroeger een bankrekening hadden geplunderd.

Op een dag bleek dat kluisje plots verdwenen. Eerst verdacht Carlos G. zijn eigen dochter van de diefstal. Tot zij vertelde dat haar ondertussen ex-vriendje Samy M. samen met Hicham B. waren langsgekomen.

Samy M. ging met vrienden enkele dagen feestvieren. Zij logeerden in chique kamers in het Van der Valk-hotel en het Tripp-hotel. De filmpjes van hun uitspattingen in het bubbelbad stuurden zij naar de vrienden.

Samy en Hicham werden korte tijd later gearresteerd. Ook hun vrienden Benjamin L. (20), die een deel van het geld zou hebben bijgehouden, en Wesley B. (19) bij wie de brandkoffer werd opengeslepen, belandden achter de tralies.

De twee hoofddaders bekenden, de twee medeplichtigen ontkenden hun aandeel in de diefstal. Het openbare ministerie vorderde 20 maanden cel tegen de hoofdverdachten, 6 maanden tegen de rest.

De rechter deed er gisteren een schepje bovenop. Samy M. en Hicham B. krijgen 24 maanden cel en een boete van 800 euro. Benjamin L. krijgt zes maanden cel met uitstel. Voor Wesley B. is er een werkstraf van 60 uur.

De verdachten zijn ook veroordeeld tot het terugbetalen van de gestolen 34.500 euro en de partij munten die in de kluis zaten. De familie G. krijgt ook een morele schadevergoeding van 1.500 euro.