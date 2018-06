Eerstesteenlegging sociaal woonproject Azijn 26 juni 2018

De eerste steen van het sociaal woonproject Azijn in Deurne werd gisteren gelegd door schepen Ludo Van Campenhout. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans verontschuldigde zich wegens ziekte. Tegen september 2020 zullen de eerste mensen hun intrek nemen in een van de in totaal zestig sociale appartementen. Huisvestingsmaatschappij ABC zal de woningen beheren. Met het project dat 9,5 miljoen euro kostte wil de minister haar inhaal beweging naar voldoende sociale wooncapaciteit verder zetten. De voorbije vier jaar investeerde ze drie miljard euro in dergelijke projecten. "Een recordbedrag," volgens haar woordvoerder.





"Tegen 2020 streven we naar een capaciteit van 3.000 sociale woningen in Antwerpen. Op dit moment zitten we aan 2.100," vertelt Anne-Marie Dupont van ABC. Daarnaast moet het project Azijn, genoemd naar de voormalige azijnbrouwerij aan de overkant van de straat, zorgen voor een opwaardering van Deurne Noord.





"Toen ik hier vroeger voorbij fietste was dit een echte kankerplek, als ik hier binnenkort nog eens voorbij fiets zal deze plek opnieuw tot zijn recht komen," aldus schepen Van Campenhout. Behalve de appartementen komt er ook een ondergrondse parking en plaats voor meer dan 230 fietsen. (ADA)