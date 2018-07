Eerste keer Werchter en al door Nick Cave op podium gesleurd 11 juli 2018

02u26 0 Deurne Een weekend om nooit te vergeten voor Lander Goossens (16). De jongeman was zondag voor het eerst op Werchter en dankzij een goedgezinde Nick Cave werd hij zo maar op het podium gesleurd voor een knuffel. "Beste ervaring ooit", zegt de jongen daags later.

Een zelfgefabriceerd bord waarop verwijzingen stonden naar drie songs van Nick Cave was genoeg om de aandacht van de topmuzikant te trekken. "Ik had dat bord gemaakt omdat ik ergens hoopte om op het grote scherm te komen. Maar dan zag Nick Cave mijn bord en zei hij 'I don't want your sign, I want you', waarna hij mij op het podium trok voor een knuffel", vertelt Lander, zelf ook muziekstudent. Het duurde allemaal niet bijzonder lang, daarna mocht hij nog even bekomen bij de security, backstage is hij niet meer geraakt.





Lander laat het alleszins niet aan zijn hart komen. "Zo'n ongelofelijke ervaring. Het was mijn eerste keer Werchter, en het zal waarschijnlijk de beste Werchter ooit blijven. Eigenlijk ben ik geen megafan van Nick Cave maar zowel mijn mama als mijn papa zijn dat wel. Het is mijn mama die speciaal een ticketje gekocht had voor zondag om samen naar Cave te gaan kijken. Zij werd een beetje gek toen ze mij plots op het grote scherm zag. " De student muziek kan ineens zijn grootste droom van zijn lijstjes schrappen; mainstage op Werchter. "Ik zou graag mijn master percussie halen en ook echt professioneel muzikant worden maar de mainstage op Werchter kan ik al afvinken." (NBA)