Een moestuin aanleggen? Op Kinderboerderij Rivierenhof krijg je waardevolle tips BJS

19 februari 2019

12u02

Wil je starten met een moestuin maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Of wil je het beter doen dan vorig jaar? Op de Kinderboerderij Rivierenhof krijg je waardevolle tips tijdens een praktische workshop op het erf.

De harken en schoffels gaan de grond in op zondag 17 maart 2019. Deelnemen kan om 10u of om 14u. Plaats van afspraak is de Kinderboerderij Rivierenhof, aan de Parkweg in 2100 Deurne. Aangepast schoeisel is aanbevolen: breng je laarzen mee!

Deelnemen aan de activiteit is gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan vanaf aanstaande maandag 25 februari 2019 online via www.eventbrite.be > Rivierenhof Start to moestuin.