Een echte Rubens of een kopie? Laat je kunstwerken gratis schatten bij tennisclub Ter Rivieren ADA

19 april 2019

13u59 1 Deurne De Koninklijke Tennisclub Ter Rivieren organiseert op zondag 28 april van 13 tot 17 uur een gratis kunstschatting. Iedereen kan er maximum drie voorwerpen laten taxeren door experten.

Tijdens het Kunst & Curiosa evenement taxeren taxateurs Paul Dumay, eigenaar van kunsthandel Art Dumay, en Mark Haasnoot kunst- en antiek objecten. Je kan er terecht voor de waardebepaling van schilderijen, tekeningen maar ook boeken, juwelen, porselein en ander kleingoed. Naast de waarde kunnen ze je ook wat meer vertellen over de geschiedenis van de objecten.

Dit evenement is gratis en een afspraak maken is niet nodig. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven aan bod te komen, taxeren de kenners maximaal 3 voorwerpen per bezoeker.

Art Dumay is van oudsher een kunsthandel in Nuenen, al zijn we tegenwoordig naast kunsthandel ook een projectbureau. Zo bieden ze niet alleen taxaties, restauraties, inlijstingen en kunstbemiddeling door middel van online verkoop aan, maar organiseren ze ook kunst gerelateerde evenementen.