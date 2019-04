Drugsdealer duwt koper uit auto tijdens wilde achtervolging Sander Bral

03 april 2019

15u39 0 Deurne Het drugsondersteuningsteam van de lokale politie Antwerpen was maandag op patrouille in de regio Oost. Toen ze in Deurne een voertuig met twee inzittenden wilde controleren, reed de bestuurder plots achteruit en knalde hij tegen het dienstvoertuig om zo te ontsnappen aan de politie. Er werd meteen een achtervolging gestart. De bestuurder, met een passagier aan boord, reed met hoge snelheid weg.

De bestuurder beging verschillende overtredingen en voerde gevaarlijke manoeuvres uit waarbij hij andere weggebruikers in gevaar bracht. Tijdens de vlucht opende de bestuurder de deur van de passagier en duwde hem uit de wagen. Hij gooide ook drugs naar buiten. Ondertussen had hij de stoeprand geraakt met z’n wagen waardoor de voorband van de auto lek ging.

“Maar dat deerde de bestuurder niet. Hij bleef volharden en reed verder in de richting van het industrieterrein in Wijnegem”, klinkt het bij de lokale politie. “Daar kon de wagen na opnieuw een gevaarlijk manoeuvre klemgereden worden. De twintigjarige verdachte werd gevat. Hij reed met een gehuurd voertuig en had zelf geen rijbewijs.” De 39-jarige man die uit de wagen geduwd werd, wellicht een afnemer, kreeg medische hulp van een ziekenwagen. De vluchtende bestuurder werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter.