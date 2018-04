Dronken vader veroorzaakt ongeval aan school 23 april 2018

Twee voertuigen zijn vrijdag beschadigd geraakt in de Lammergierstraat. Eén van de twee betrokkenen was onder de invloed van alcohol.





Hij ontkende wel eerst dat hij had gereden en duidde zijn vader aan als bestuurder. Maar getuigen in de buurt spraken dat tegen. Uiteindelijk verklaarde de man dat hij van een feest kwam en zijn kinderen van school was gaan halen. De man weigerde om een verklaring af te leggen en zal op een later tijdstip gehoord worden. (VTT)