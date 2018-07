Dronken bestuurder ramt auto garage in 04 juli 2018

In de Van Loenoutstraat in Deurne is een dronken bestuurder zondagochtend vroeg ingereden op het muurtje van een oprit en raakte hij een geparkeerd voertuig. De geparkeerde wagen werd door de impact van de aanrijding tegen de garagepoort en deels in de woning geduwd. De houten deuren en een glaspartij werden beschadigd. Ook het muurtje kreeg er van langs. Volgens een getuige probeerde de bestuurder na de aanrijding door te rijden, maar zijn voertuig was niet meer rijvaardig. De bestuurder van het voertuig, een 28-jarige man, legde een positieve ademtest af en kon geen geldig rijbewijs voorleggen. Hij was te dronken om verhoord te worden, maar raakte niet gewond. (BSB)