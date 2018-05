Dronken bestuurder met rijverbod ramt twee wagens 30 mei 2018

Een dronken 51-jarige bestuurder reed zondagavond op de Frank Craeybeckxlaan in Deurne tegen twee auto's aan. De man wilde onmiddellijk wegrijden maar een getuige kon zijn sleutels nog snel afnemen. De bestuurder was dan te voet gevlucht en in een huis iets verder op binnengegaan. Toen de politie aan het ongeval kwam, bevond de man zich nog altijd binnen in de woning. De bestuurder verklaarde aan de politie dat hij zelf niet met zijn auto had gereden en ontkende elke betrokkenheid. De man bleek, naast te diep in het glas gekeken te hebben, ook nog een lopend rijverbod te hebben en was dus niet in het bezit van zijn rijbewijs.





Zijn wagen werd getakeld omdat die niet verzekerd was. En tot slot was het voertuig ook niet geldig gekeurd. (BSB)