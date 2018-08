Dronken bestuurder (67) verliest controle over het stuur 09 augustus 2018

Aan de Ruggeveldlaan in Deurne heeft de bestuurder van een wagen dinsdagavond om negen uur de controle over zijn stuur verloren. Hij botste tegen een geparkeerde wagen gebotst.





De bestuurder stapte uit en gaf duidelijk een dronken indruk. Het afnemen van een ademtest lukte niet en dus werd de man naar een dokter gebracht voor een bloedproef. Zijn wagen raakte vooraan zwaar beschadigd en kon niet meer rijden. Het aangereden voertuig was vooruit geschoven tegen een tweede voertuig. Die wagen raakte nog een derde auto.





Van het eerst aangereden voertuig werden de motorkap en de bumper volledig ingedeukt. De tweede auto leed vooral lakschade.





Het rijbewijs van de 67-jarige bestuurder werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken. (BSB)