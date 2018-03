Drie dagen glijplezier op Arenaplein 01 maart 2018

Het Arenaplein is door de vrieskou en de aanvoer van water door het district omgetoverd tot een ijsvlakte. Om echt goed te kunnen schaatsen was de ijslaag van 3 centimeter op het verlaagde basketbalveld nog niet dik genoeg maar er kon wel al naar hartenlust gegleden worden. Natuurlijk blijft het wel uitkijken op het spekgladde ijs, enkele slimmeriken hadden daarom een fietshelm opgezet.





De sportantenne van het district zorgde nadien ook voor een opwarmertje met gratis koffie, chocomelk en koekjes. Echt veel enthousiaste kinderen waren er gisterenmiddag nog niet, maar nog tot en met vrijdag zal de ijsvlakte open blijven normaal.





Politiepatrouille

Aan het Rivierenhof was het ijs nog lang niet dik genoeg om veilig te kunnen schaatsen. Daar patrouilleerde de politie door het park om overenthousiaste schaatsers die zich er toch al op zouden wagen, van het ijs te plukken. De provincie stuurde zelfs een bericht rond waarin benadrukt werd dat we nog 10 centimeter te gaan hebben om veilig te kunnen schaatsen. Het ijs is nu op veel plekken nog maar 2 tot 3 centimeter dik en dat is niet genoeg. (DILA)