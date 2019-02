Dokwerker riskeert 5 jaar voor hulp bij invoer 471 kilo cocaïne: “Dit is één grote vergissing” Patrick Lefelon

21 februari 2019

18u58 1 Deurne De 27-jarige dokwerker Tarik B. uit Deurne kan tot 5 jaar cel veroordeeld worden voor zijn betrokkenheid bij de invoer van 471 kg cocaïne. De man werd in maart vorig jaar het doelwit van een aanslag met twee handgranaten. “Dit is één grote vergissing”, zegt Tarik B.

Tarik B. is een straddle carrier-chauffeur die containers verplaatst op kaai 1742. Op 9 maart 2018 had Tarik B. tijdens zijn avondshift enkele verdachte bewegingen gemaakt. Een Europese container (A) had hij naast een Zuid-Amerikaanse bak (B) geplaatst.

In het drugsmilieu is dat scenario gekend als een ‘switch’. De zakken met cocaïne uit de pas aangekomen Zuid-Amerikaanse container worden door een dokwerker overgeladen in de Europese bak. De kans dat deze Europese container door de scanner van de douane wordt gehaald, is klein.

Bewijs raakt zoek

Volgens de procureur heeft Tarik B. zo’n switch uitgevoerd en verdient hij daarvoor 5 jaar cel en een boete van 16.000 euro. Alleen zit het parket met een probleem van bewijslast. De Europese bak (A) waarin de drugs zouden moeten zitten, raakte zoek. Op de terminal van PSA staan meer dan 10.000 containers. De douane vindt twee weken later wel een Europese container (C) terug met daarin 471 kg cocaïne.

Ik verzet per shift 80 tot 100 containers. Alleen containers die de planner op mijn boordcomputer ingeeft, verplaats ik. Nooit pak ik zo maar een container vast. Ik heb hier allemaal niets mee te maken. Beschuldigde Tarik B.

Advocaat Sam Vlaminck die dokwerker Tarik B. verdedigt: “Na controle van de nummers van de containers staat vast dat container C niet dezelfde is als B, die door mijn cliënt zou zijn verplaatst. Container C met 471 kg cocaïne heeft 15 dagen op de kaai gestaan. Op geen enkel moment is mijn cliënt in de buurt geweest. Dat is ook de reden waarom de onderzoeksrechter Tarik B. al na één maand vrijliet uit voorarrest.“

De procureur stelde haar visie dan bij. “Tarik B. heeft die switch uitgevoerd. Er zat dan wel geen drugs in container B. maar mogelijk was die switch als een test bedoeld. Tarik B. maakt zich dan minstens schuldig aan ‘voorbereidende handelingen’ voor drugsinvoer.”

Maar ook die betichting pikte advocaat Vlaminck niet. “Zelfs als hij die containers heeft verplaatst - wat hij ontkent - dan nog houdt de betichting van drugsinvoer geen steek. Wie weet wat er in die containers stak? Sigaretten? Drank? Elektronica? Ik vraag dat de rechtbank de vordering van het parket onontvankelijk verklaard. Mijn cliënt verdient de vrijspraak.”

Handgranaten

Toch is Tarik B. niet zo onschuldig als hij lijkt, vindt de procureur. In de periode dat de cocaïne werd gevonden, ontploften twee handgranaten voor zijn deur in de Van Heystveltstraat in Deurne. Vijftien auto’s werden beschadigd.

Advocaat Vlaminck: “Wie zegt dat die granaten voor hem bedoeld waren? In zijn straat wonen drie of vier dokwerkers.” Volgens verdachte Tarik B. berust de hele zaak op één grote vergissing. De man is nog steeds aan het werk als straddle carrier-chauffeur. Zijn toekomst staat op het spel.

“Ik verzet per shift 80 tot 100 containers. Alleen containers die de planner op mijn boordcomputer ingeeft, verplaats ik. Nooit pak ik zo maar een container vast. Ik heb hier allemaal niets mee te maken.”

De rechtbank doet uitspraak op 22 maart.