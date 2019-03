Districtshuis Deurne telefonisch niet bereikbaar ADA

26 maart 2019

12u33 0

Sinds 8 uur deze morgen is het districtshuis van Deurne telefonisch niet bereikbaar. Oorzaak is een kortsluiting in de bekabeling waardoor een deel van het telefoniesysteem niet meer werkt. Ook telefoneren naar het call center van de dienst vreemdelingenzaken is voorlopig niet mogelijk. Wanneer de problemen opgelost zijn is voorlopig nog niet duidelijk maar alles wordt in het werk gesteld om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.