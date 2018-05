District pakt uit met fietscafés 26 mei 2018

02u56 0

Fietsers kunnen binnenkort in Deurne rekenen op zogenaamde fietscafés. Het district, de provincie en de Fietsersbond maken de lijst van deze horecazaken maandag bekend.





'Fietsers Welkom': dat wordt het uithangbord van een aantal cafés in het tweede grootste district van de stad. Fietsers kunnen er herstellingen laten uitvoeren, even uitrusten, iets eten of drinken én toeristische informatie krijgen. Café @ The Park bij het Boekenbergpark bijt maandagnamiddag de spits af. (PHT)