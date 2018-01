District: "Geen islamitische school in Deurne" 02u33 0

Het districtsbestuur van Deurne reageert verbaasd op wat het Islamitische culturele centrum Al Zahra beweert over de toekomstplannen om in de voormalige brouwerij De Ridder een islamitische school onder te brengen. "Het klopt niet dat wij ons fiat gegeven hebben zoals zij beweren. Samen met districtsschepen Karen Maes (Groen) hebben we een delegatie van twee personen ontvangen. Gedurende een half uur tot 45 minuten hebben we naar hun verhaal geluisterd. Meer niet", reageert districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA). Tijdens het gesprek werden de toekomstplannen uit de doeken gedaan maar volgens de districtsburgemeester kan een project dat segregatie veroorzaakt nooit een goed idee zijn. Tegelijk stelt Sekeris zich vragen over de financieringsbronnen uit Libanon en de Emiraten. "Dat is op zijn minst gezegd bizar."





Het district voelt meer voor een project als dat van Symbiosis dat in de brouwerij een project rond samenhuizen wil realiseren en de verenigingen die daar onderdak hebben, wil integreren in dat project. Ook zij hebben tijdens een ontmoetingsmoment hun plannen uit de doeken gedaan. Volgens Sekeris zijn er heel wat mooie mogelijkheden voor de site maar hoort een islamitische school daar zeker niet bij. "Wat ons betreft, komt er geen islamitische school in Deurne." (ADA)