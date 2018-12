Dieven stelen fietsen en gereedschap uit dertig tuinhuizen Sander Bral

08 december 2018

In ongeveer dertig tuinhuizen bij de volkstuintjes aan de Lakborslei in Deurne is er ingebroken. De eerste meldingen daarover liepen vrijdagochtend binnen. Ter plaatse kon de politie de verantwoordelijke van de tuintjes spreken. Hij ontdekte wanorde en zag dat de deuren van vele tuinhuisjes geopend waren. Bij een rondgang was te zien dat de inbrekers de sloten beschadigden om binnen te geraken. Er zijn onder meer fietsen, een gereedschapskist en een boormachine gestolen. Er is geen spoor naar de daders.