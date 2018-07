Dieven op heterdaad betrapt 27 juli 2018

De vrije basisschool Immaculata in de Van Dornestraat in Deurne kreeg woensdagmiddag ongewenst bezoek over de vloer. Enkele medewerkers betrapten een inbreker op heterdaad. Die kon na een kleine achtervolging op een fiets ontsnappen.





De hele school werd doorzocht. Er stonden ook verschillende tassen die vermoedelijk door de verdachte werden klaargezet om mee te nemen. Verder werden er etensresten en lege verpakkingen in het gebouw aangetroffen. Verschillende deuren werden beschadigd. (NBA)