Dief met 13 flessen sterkedrank vlucht weg via nooduitgang 09 februari 2018

Een winkeldief die dertien flessen sterkedrank probeerde te stelen in een supermarkt op de Herentalsebaan in Deurne, is woensdagmiddag op heterdaad betrapt. De man had een winkelkar gevuld met flessen en probeerde via de nooduitgang de winkel te verlaten. Daardoor trad het alarm in werking en kon het personeel van de winkel de man achtervolgen. Hij zette het op een lopen richting het park Rivierenhof. Een patrouille van de politie die passeerde werd door het personeel aangesproken en kon de verdachte uiteindelijk vatten in het park. De winkelkar kon met inhoud gerecupereerd worden en de verdachte werd gearresteerd. Na controle bleek bovendien dat de man geseind stond voor verhoor. (BSB)