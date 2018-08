Dichtbevolkte buurt Kronenburg krijgt 'groene sproet' 17 augustus 2018

02u29 0 Deurne Om de dichtbevolkte buurt Kronenburg in Deurne-Noord van meer groen te voorzien, heeft de stad enkele percelen gekocht voor de inrichting van een 'groene sproet' (een groene toets die ademruimte geeft aan een dichtbebouwd gebied).

De 'sproet' ligt tussen de Ten Nessestraat 31 en de Van Cortbeemdelei 56 en heeft een oppervlakte van ongeveer 2.000 vierkante meter.





"De buurt Kronenburg is erg dichtbevolkt en beschikt over weinig publieke ruimte en groen", zegt het districtsbestuur. "Bovendien telt de wijk een groot aandeel kinderen. Aangezien de plek lang in gebruik was door een houthandelaar, zal het thema 'hout' doorheen het hele ontwerp aanwezig zijn. Het idee is om 'een bos in de stad' in te richten, waar kinderen de ruimte krijgen om vrij kunnen spelen."





Vooraleer de inrichting van de 'groene sproet' mogelijk wordt, moeten de bestaande gebouwen eerst gesloopt te worden. De sloopwerken zullen gefaseerd verlopen en starten in oktober 2018. De definitieve aanleg staat gepland voor het najaar van 2019.





(BJS)