Deurnese IJsberen houden Winterzwemfeest

07 januari 2019

13u12 0

Op 20 januari wordt er weer gebibberd in Deurne. De Deurnese IJsberen houden er hun jaarlijks Winterzwemfeest, dan kan uitzonderlijk iedereen meezwemmen.

Voor de Deurnese IJsberen mag het alvast nog een paar graden kouder worden maar voor de recreant is het misschien ideaal om eens te gaan IJsberen in zwemvijver Boekenberg. Inschrijven kan ter plaatse en de deelname is gratis.

U hebt wel een aantal dingen nodig voor een winterse zwembeurt: aansluitende zwemkledij, een badhanddoek, watersandalen en 2 euro voor het opbergkastje. Maar gewoon komen kijken kan natuurlijk ook.

Wie het koude water uit komt wordt getrakteerd op gratis soep en kan genieten van drank en versnaperingen aan democratische prijzen. Het feest wordt afgesloten met de duik van Artillerie Batterij Howitser uit Brasschaat, die gepakt en gezakt het koude water zullen trotseren.