Deurne wekt Renaat Braem tot leven NBA

22 november 2018

14u59 0 Deurne In Deurne roepen ze de vermaarde architect Renaat Braem tot leven, er worden geleidewandelingen georganiseerd maar ook theatermaker Dimitri Leue maakt een voorstelling, Braempraat.

Architect Renaat Braem (1910-2001) schreef in 1968 ‘Het Lelijkste Land Ter Wereld’, een ronkende aanklacht tegen de bouwwijze in België. Als architect gebruikte hij urbanisatie en architectuur als speerpunt om te protesteren tegen de maatschappij, de politiek en de mens. Deurne staat bol van zijn creaties uit de modernistische architectuur die het landschap indringend vormgeeft. De vele wijken zijn daar getuige van: Unitas en Arena maar ook rond het Boekenbergpark en het Te Boelaerpark staan de architectenwoningen op een hoopje. Onder andere Renaat Braem, Jef Huygh, Flor Van Reeth, Lode Wouters en Emiel Van Averbeke, woonden en werkten in elkaars schaduw. Denk ook aan het Koninklijk Atheneum en het districtshuis van Deurne, juweeltjes van Eduard Van Steenbergen.

Naar aanleiding van de voorstelling ‘Braempraat’ van Dimitri Leue biedt het district Deurne in de laatste week van november twee geleide wandelingen aan in Deurne-Zuid. Op 24 en 28 november kan u inschrijven voor de wandeling ‘Braemhuis en ‘Arenawijk’ en kan u ook geleid wandelen over het ‘Dak van Arena’ waarop Renaat Braem aanvankelijk een groot terras had getekend dat helaas met de laatste verbouwing verdween. Een unieke kans om deze plek alsnog te verkennen.

Dimitri Leue heeft de teksten en filosofie van Braem gelezen en er een theatervoorstelling van gemaakt: ‘Braempraat’. Hij brengt tijdens deze voorstelling Braems tekst met muziek. Steven Taelman gaat aan de slag met melodieën en composities uit 1968. De foto’s van Filip Dujardin tonen hoe België ‘schoon is in lelijk zijn’ maar ook ‘lelijk is in schoon zijn’. BULK architecten maakt een decor als staalkaart voor de rest van de wereld. Een ode aan één van de grootste architecten en redenaars van ons land.

Meer info via: www.ccdeurne.be