Deurne twee schoolstraten rijker 01 september 2018

Met de Antoon van den Bosschelaan, aan school Sint-Bernadette, en de Leon Stampestraat, aan school Drakenhof is het district Deurne twee schoolstraten rijker.





In juni 2018 organiseerde het district een bevraging over de verkeersveiligheid in de omgeving van de basisscholen. Daaruit bleek dat zowel ouders, leerkrachten als buurtbewoners de schoolomgeving veiliger wilden.





In schoolstraten wordt aan het begin en het einde van de schooldag (een stuk van) de straat gedurende een half uur afgesloten voor inrijdend gemotoriseerd verkeer. (BJS)