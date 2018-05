Deurne Noord, de Far West van 't Stad MOORD OP GEHANDICAPTE MAN DIEPTEPUNT VAN MAANDENLANGE MISERIE NINA BERNAERTS

26 mei 2018

02u56 0 Deurne Handgranaten, schietpartijen, wietplantages, drugshandel en afgelopen week nog de moord op een gehandicapte buurtbewoner: de bewoners in de Confortawijk hebben de afgelopen maanden serieus wat te verduren gekregen. Toeval volgens sommigen, volgens anderen is de verpaupering van de wijk de oorzaak.

Wonen in en rond de Confortalei, het is geen pretje dezer dagen. Afgelopen week werd nog de 59-jarige Deurnenaar, Leo Van Rentergem, vermoord in zijn woning aangetroffen. Een schokgolf ging door de buurt want wie doet arme, gouden Leo nu toch iets aan? De moord, waarbij de politie nog steeds op zoek is naar getuigen, is maar één van de vele gebeurtenissen het afgelopen jaar. Begin mei werd de frituur aan de Ter Heydelaan nog doorzeefd met kogels. In maart werd er een handgranaat gegooid. Een dodenlijst werd er ook in de buurt verspreid. In februari werd nog een man in de buik geschoten. Een inval bij de voormalige coiffeur op de Confortalei bracht in oktober een hele drugstrafiek aan het licht. Kortom, de lijst van criminele feiten is lang, de moord op de onschuldige Leo is daarbij waarschijnlijk het meest drieste feit.





Verpauperd

Het ongeloof in de buurt is groot. "Dat is wel iets dat ik heb meegenomen. De moord op Leo heeft heel wat mensen in beweging gebracht. Zo zag ik plots dat de buurt toch nog aan mekaar hing, dat iedereen er mee begaan is", vertelt slager Karel Havermans. De slager is een geboren en getogen Deurnenaar, en zijn zaak draait nog op de Confortalei maar vijf jaar terug trok hij als bewoner wel weg uit het district. Het is te hard veranderd, zegt hij. "De buurt is enorm verpauperd. De jonge gezinnen zijn weggetrokken, de huizenprijzen zijn laag gebleven en er is een heel andere bevolking komen wonen. De echte Deurnenaars die zijn stelselmatig vertrokken, net als veel handelszaken. Erg spijtig en ik zie het tij ook niet keren. Hoe lang we het hier nog volhouden is nog maar de vraag, ik ben er 51, ik zie van jaar tot jaar." De slager staat niet alleen, ook anderen zeggen hetzelfde. "Pas op, die drugsincidenten, dat is iets van overal. Dat heeft weinig te maken met dit stukje Deurne. Ze schieten tot aan de Nederlandse grens. Ik heb zelf ook nooit iets meegemaakt, dus hout vasthouden dat het nooit gebeurt. Maar ik ga nu wel investeren in een camerasysteem, dan voel ik mij toch meer op mijn gemak", vertelt Patrick Van Riel die in een zijstraat van de Confortalei al 30 jaar een garage heeft.





Meer groen

Toch moet er volgens het district niet gewanhoopt worden. Het bestuur is zich bewust van de problematiek maar maakt zich sterk dat het nieuwe 'groene kwartier' in Deurne ligt. "Dit is een arme wijk. Maar wij hebben niet de indruk dat de criminaliteit hier hoger is als elders. Wel kampt deze buurt met sociale problemen en het is één van de meest gemengde wijken, dat geeft wrijving. Wij zijn ons daarvan bewust en werken nu aan een sterk plan om deze wijk op te waarderen en 'hip' te maken," vertelt voorzitter, Tjerk Sekeris (N-VA). Volgens het district is een gebrek aan groen één van de grote problemen. "Daarom kopen wij momenteel panden aan om die plat te gooien en groen te realiseren. Bijvoorbeeld een houthandel aan de Van Amstelstraat. Deze zomer vinden daar nog workshops en festivals plaats in samenwerking met JES. En dan krijgt de buurt ook inspraak in wat ze daar net willen met een open groene ruimte. Dat past in ons beleid 'groene sprieten'. Daarnaast zal ook de overkapping van de ring een verademing zijn voor Deurne. Ik geloof echt dat Deurne het nieuwe 'groene kwartier' kan worden waar jonge gezinnen betaalbare woningen kunnen kopen en opknappen, onder andere dankzij onze goedkope energieleningen. Deurne het het potentieel om het hipste district te worden."