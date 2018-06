Defecte tramwissel weldra hersteld 23 juni 2018

02u55 0 Deurne De defecte tramwissel op het kruispunt van de August van de Wielelei en de Ruggeveldlaan, die in februari aan de oorzaak van een zwaar ongeval met 25 gewonden lag, wordt op 2 juli hersteld.

De werking van de wissel wordt verstoord door scheurtjes in het wegdek, die het gevolg zijn van vrachtverkeer dat op de detectielus keert. Normaal detecteren de lussen de naderende tram en leggen ze de wissel goed. Maar op het kruispunt in Deurne moeten trambestuurders soms uitstappen en het wisselijzer gebruiken.





Het defect werd al in april 2017 aan de kaak gesteld. Maar de melding kon niet verhinderen dat er een klein jaar later op het kruispunt een zwaar ongeval gebeurde. Een ontspoorde tram knalde frontaal op een bus. Balans: 25 gewonden.





De Lijn maakte zich sterk dat de wissel op 4 juni hersteld zou worden. Maar omdat de nodige vergunningen op zich lieten wachten, werd die datum niet gehaald. Volgens het kabinet van Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) zijn de problemen van de baan en kan de herstelling op 2 juli beginnen.





Vlaamse oppositiepartij sp.a betreurt de gang van zaken. Joris Vandenbroucke: "Die wissel is al 14 maanden defect. Alles kon dus perfect door De Lijn, de aannemer en de stad gepland en afgestemd worden. En dan blijken de vergunningen niet in orde. Wat een amateurisme."





(BJS)