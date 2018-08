De Wever krijgt konijn op bezoek 25 augustus 2018

De familie De Wever heeft een ongenode gast over de vloer gekregen. Een groot tam konijn vindt de tuin van de burgemeester blijkbaar zo fijn dat het beest er elke dag op bezoek komt.





"Deze bezoeker van mijn tuin is duidelijk aan mensen gewoon", aldus De Wever, die deze foto op Facebook zwierde. "Hij/zij is zeer welkom, maar is er niemand in de buurt die een langorig vriendje mist?" vraagt de burgemeester zich af. Op Facebook regende het al reacties, van 'Onze burgemeester, een dierenvriend' tot recepten voor konijn op Vlaamse wijze. (DILA)