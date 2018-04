De vlucht vooruit van Klaartje Gilliams 13 april 2018

Klaartje Gilliams vliegt de wereld rond als stewardess, maar is ook kunstenares. In 'Een Vlucht Vooruit', haar tentoonstelling in het Deurnese districtshuis, spelen vogels de hoofdrol. Klaartje is van vele markten thuis: ze boetseert, maakt collages en schildert. De opbrengst gaat naar de Deurnese dierenorganisatie Socio vzw. "Enkele jaren geleden moest ik zélf een vlucht vooruit nemen: ik had problemen aan de longen en ging in Zweden wonen, waar ik een B&B opende. Nu werk ik weer bij Brussels Airlines." De expo loopt tot 22 april, donderdag tot zondag van 14-19 uur. Districtshuis, zijvleugel, Unolaan in Deurne. (PHT)