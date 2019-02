Dé ploeg van ‘t Stad is... een zwerkbalteam: Antwerp Quidditch dankt titel aan straffe prestatie op EK Deurnse zwerkballers behoren tot internationale top David Acke

25 februari 2019

13u52 0 Deurne Niet Antwerp FC of Antwerp Giants maar Antwerp Quidditch mag zich de ploeg van het jaar noemen. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een zwerkbalteam die titel ontvangen. En dan te denken dat zwerkbal eigenlijk een verzonnen sport is uit de boeken van Harry Potter.

Als we het hebben over ‘de slurk’ en ‘een beuker’ zullen heel wat mensen hun gezicht fronsen. Voegen we daar ‘De Gouden Snaai’ aan toe, dan zal er her en der een vaag lampje gaan branden. Pas wanneer we spreken over zwerkbal, zal de frank bij velen pas echt vallen. Zwerkbal is de nationale sport van Harry Potter in de gelijknamige boeken en films van de jonge tovenaar en de slurk, een beuker en de Gouden Snaai zijn de bijhorende ballen die het spel compleet maken.

Dat een zwerkbalteam zomaar even de Antwerp Giants opvolgt is ongelofelijk. Wij zijn het district ook erg dankbaar daarvoor. Voor ons betekent dit wat meer naamsbekendheid en dat kunnen we als beginnende sport zeker gebruiken Louis Lermytte

Sinds het spelletje in de boeken ter sprake kwam, begonnen over heel de wereld mensen met een bezemstok tussen hun benen het spel ook te spelen. In geen tijd werden er nationale en internationale competities op gang gezet. En het zijn de Deurnese zwerkballers van Antwerp Quidditch die internationaal hoge toppen scheren. Zo werden ze in 2016 vice-Europees Kampioen, in 2017 Europees Kampioen en vorig jaar opnieuw vice. Voor die prestaties werden ze afgelopen weekend beloond door het district Deurne met de Sporttrofee voor beste ploeg van 2018.

Grap

Nochtans begonnen Louis Lermytte en zijn vrienden pas in 2013 met het spelen van zwerkbal. “Het begon als een uit de hand gelopen grap. We zagen op internet heel wat mensen die het speelden. Op een dag trokken we naar het park en speelden met een twintigtal vrienden zwerkbal. En het was eigenlijk heel leuk. Het is een combinatie van de stevigheid van rugby en de intensiteit van basket”, vertelt Louis. Dat hij niet veel later de voorzitter zou worden van de allereerste officiële zwerkbalploeg van België, had hij niet durven dromen.

Een jaar later namen ze meteen deel aan het Europees Kampioenschap. “Dat was voor ons een openbaring. We kwamen in aanraking met erg professionele teams die ook echt trainen voor dit soort wedstrijden. Door die ploegen bezig te zien, hebben we enorm veel geleerd. Dit is wat we ook wilden doen. En met een zesde plaats op twaalf ploegen, wisten we dat we potentieel hadden”, aldus Louis. Het park werd ingeruild voor een echt sportveld en de ploeg kwam twee keer per week samen om te trainen.

Europese titel

En dat leverde meteen op want in 2016 werd Antwerp Quidditch totaal onverwacht vice-Europees Kampioen. Die knalprestatie werd in 2017 verbeterd met een Europese titel en in 2018 werden de twee vorige jaar bevestigd met een nieuwe titel als vice-Europees Kampioen. “Door die prestaties mogen we gerust stellen dat we tot de top in Europa behoren. Nu zijn we ons volop aan het focussen op het EK van dit jaar en volgend jaar willen we schitteren op het Wereldkampioenschap. Dat gaat door in Spanje of Amerika, de definitieve locatie wordt volgende maand bekend gemaakt.”

Dat Antwerp Quidditch de trofee van beste ploeg 2018 van Deurne ontvangt, vinden ze een grote eer. “Dat een zwerkbalteam zomaar even de Antwerp Giants opvolgt is ongelofelijk. Wij zijn het district ook erg dankbaar daarvoor. Voor ons betekent dit wat meer naamsbekendheid en dat kunnen we als beginnende sport zeker gebruiken.”