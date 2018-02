De Lijn stuurt afgedankte trams uit Gent naar 't Stad 21 februari 2018

02u51 0 Deurne Voor het eerst in vijftig jaar rijden er weer tweerichtingstrams in Antwerpen. Die hebben een bestuurderscabine aan beide kanten. De 25 gerenoveerde tramstellen, die in Gent bijna allemaal overbodig waren, zijn vanaf de zomer nodig op lijn 12 tijdens de werken aan de Herentalsebaan. Dan kan tram 12 tijdelijk geen gebruik maken van de keerlus.

Tweerichtingstrams zijn trams die een bestuurscabine hebben aan beide kanten van de tram, waardoor er geen keerlus nodig is om de andere richting uit te rijden. De bestuurder wisselt gewoon van kant.





De trams dateren uit de jaren 70 en zijn min of meer afdankertjes van de stad Gent. Sinds half 2017 rijden nog maar een drietal van dergelijke PCC2 trams in de Gentse binnenstad. De overige 22 stonden gestockeerd in een loods, tot ze getransporteerd zijn naar Antwerpen. Hoewel de stellen gerenoveerd zijn, zijn ze niet toegankelijk voor andersvalide mensen.





Vanaf augustus zullen de trams lijn 12 aandoen. Door wegenwerken aan de Herentalsebaan kunnen de trams die uit het centrum komen niet verder rijden dan... de woning van burgemeester Bart De Wever. Antwerpse tramstellen hebben maar een bestuurderscabine aan één zijde van het rijtuig. Zij hebben dus altijd een keerlus nodig, maar daar is door de werken geen ruimte meer voor. Dat probleem wordt met de tweerichtingstram opgelost.





Omdat de stad Gent de 22 stellen uitleent, mag het Gentse stadsbestuur extra werkingsmiddelen vragen voor De Lijn Oost-Vlaanderen, om in te spelen op het fors toegenomen tram- en busgebruik in de stad Gent.





Het was gisteren nog niet duidelijk tot wanneer de oude tramstellen in Antwerpen dienst zullen doen. (ADA)