Dan toch geen celstraf voor mama die dochters weghoudt van papa 30 januari 2018

02u44 0 Deurne Nancy C. (45) uit Merksplas, die in eerste aanleg nog 6 maanden cel kreeg, moet dan toch niet naar de gevangenis. Het Antwerpse hof van beroep gaf de moeder van 4 een werkstraf omdat ze haar ex, een 48-jarige man uit Deurne, zijn bezoekrecht onmogelijk maakte.

De breuk tussen Nancy C. en haar man in 2011 draaide uit op een regelrechte vechtscheiding. De afspraak voor de familierechtbank was dat de vier kinderen van het ex-koppel elke 14 dagen een zaterdag bij hun vader mogen zijn. Daar kwam niets van in huis: Nancy C. liet de kinderen, van wie de jongste op dat ogenblik 6 jaar was, niet naar de vader gaan, zelfs niet na rechterlijke beslissingen, waaraan een dwangsom was gekoppeld. Het kwam uiteindelijk tot een strafzaak en Nancy C. werd in juni 2015 veroordeeld tot één jaar voorwaardelijk.





Bezoekrecht

Niet lang na de veroordeling werd het bezoekrecht alweer niet gerespecteerd. De rechtbank in Turnhout wilde laten zien dat het welletjes was geweest en veroordeelde Nancy C. in april 2017 tot 6 maanden effectief omdat ze het bezoekrecht van haar ex in de periode van 2015 en 2016 onmogelijk had gemaakt.





Werkstraf

Nancy C. trok naar het Antwerpse hof van beroep. Die besliste dat de moeder niet naar de gevangenis moet, maar wel een werkstraf van 120 uur moet uitvoeren.





Nancy C. werd vrijgesproken wat betreft haar oudste dochters van 16 en 17. Uit onderzoek was gebleken dat de meisjes hun vader zelf liever niet wilde bezoeken. Volgens het hof kon Nancy C. hen onmogelijk verplichten.





Voor de jongste twee dochters, van 11 en 13 jaar, ligt dat anders, vindt het hof: "Op die leeftijd kan de moeder nog wel voldoende invloed uitoefenen om de kinderen naar hun vader te laten gaan. In plaats van de kinderen gerust te stellen en een klimaat te scheppen waarin zij met vertrouwen naar de vader zouden gaan, voedde zij de angst van de kinderen." (BJS)