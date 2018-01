Dakbedekking komt los 19 januari 2018

02u55 0

De beschadigde wand van een woning in de Boshovestraat in Deurne kwam 's ochtends vroeg binnen als één van de eerste stormmeldingen van de dag. De hulpdiensten vroegen toen al om enkel de noodnummers te bellen bij onmiddellijk gevaar en voor andere meldingen het stormnummer 1722 of het webformulier van de brandweer te gebruiken. De bedekking van het dak van het rijhuis kwam los en zweefde gevaarlijk boven de aanpalende woning. De hulpdiensten moesten ter plaatse komen om de situatie te beveiligen. (BSB)