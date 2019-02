Cocaïnedealer verraden door gsm Sander Bral

13 februari 2019

Het wijkondersteuningsteam van de regio Oost van de lokale politie van Antwerpen organiseerde dinsdagmiddag een actie die gericht was tegen drugsoverlast in de omgeving van de Van Dornestraat in Deurne. Rond half drie kon de politie zien dat er een voertuig geparkeerd stond met drie inzittenden. Ze waren allen druk in de weer met hun mobiele telefoons. Er waren voor de politie voldoende redenen om het voertuig en de betrokkenen te controleren. De bestuurder was in het bezit van vijftien dosissen cocaïne en een gsm-toestel dat duidelijk gebruikt werd om de drugs aan de man te brengen. Naar aanleiding van deze vaststellingen werd bij hem thuis een huiszoeking verricht waar ook nog een hoeveelheid cocaïne gevonden werd. De verdachte werd gearresteerd en aangehouden door de onderzoeksrechter. De twee andere inzittenden konden na verhoor beschikken.