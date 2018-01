Cinema Rix breidt aanbod nog uit CULTUURCENTRUM ZWAAIT DEUREN OPEN NA RENOVATIE JONATHAN BERNAERTS

20 januari 2018

02u47 0 Deurne De vernieuwde Cinema Rix in Deurne-Noord heeft gisteren met een receptie de deuren weer opengezwaaid. De afgelopen maanden kreeg de buurtcinema een opknapbeurt want 'de Rix moet meer dan ooit een huis voor en door de buurt worden'.

De oorspronkelijke Cinema Rix in De Gryspeerstraat dateert al uit de jaren 40. Mensen kennen het prachtige gebouw als een van de parels van Deurne-Noord waar ze al sinds 1976 terechtkunnen voor films, maar ook kleinschalige optredens of stand-upcomedy. Zo'n vijftien jaar geleden opende het huidige cultuurcentrum van Deurne in de Frans Messingstraat en werd Cinema Rix officieel een tweede locatie voor hun programmatie. Cinema Rix verdiende een make-over. Zowel infrastructureel als inhoudelijk. En dus maakten de stad en het district middelen vrij voor een grondige opknapbeurt. De afgelopen maanden werden de bestaande ruimtes zoals de filmzaal, de cafetaria, de vergaderzalen en de polyvalente ruimte opgefrist.





Pretloketten

De renovatie van Cinema Rix kadert in het pilootproject Wijkwerking op Maat. Antwerps schepen voor Sociale Zaken Fons Duchateau (N-VA): "Met het project, dat we in Deurne-Noord, het Kiel én Oosterveld-Elsdonk in Wilrijk uitrollen, willen we de sterktes van de moeilijkere wijken uitbouwen en hun zorgen wegwerken. Wijkwerking op Maat omvat een aantal thema's zoals samenleven, leefbaarheid, veiligheid en allerlei voorzieningen. De stad wil met het project de zichtbaarheid van initiatieven en de wederzijdse betrokkenheid tussen stad en inwoners vergroten." Wat mogen de Deurnenaars van de vernieuwde Rix verwachten? "Het bestaande aanbod zoals films op woensdag, de cultuurcafés en pretloketten en een heleboel andere culturele voorstellingen en activiteiten in Cinema Rix blijven bestaan", vertellen curator Chantal Boes en Filip Baeyens, cultuurcoördinator van district Deurne. "Maar het aanbod wordt nog uitgebreid. Cinema Rix wil vooral uitgroeien tot een open en laagdrempelig huis waar mensen steeds welkom zijn."





Rixsalon

"Op woensdag 24 januari zal ook Barix openen, een gloednieuwe bar die zich aan de straatkant van Cinema Rix bevindt", gaan Boes en Baeyens verder. "De oude foyer zal ook in een nieuw, fris kleedje gestoken worden en men kan er dan heerlijk relaxen in het Rixsalon, een oase van planten en licht. Cinema Rix krijgt ook een nieuwe hoofdingang, zodat de bezoekers gemakkelijk hun weg vinden in het gebouw."





Oase van planten

Tijdens een feestelijke receptie - die onder meer door de Antwerpse rapper Tourist LeMC werd opgeluisterd - konden gisterenavond heel wat Deurnenaars de vernieuwde Cinema Rix bewonderen. "Het resultaat is fantastisch", liet een buurvrouw zich ontvallen. "Deurne-Noord is geen evidente buurt: apathie en onverschilligheid loeren soms om de hoek. Daarom juich ik elk initiatief toe dat de sociale cohesie bevordert." Onder de vele aanwezigen: Antwerps cultuurschepen Caroline Bastiaens (CD&V), die prompt aankondigde dat ze geld vrij heeft gemaakt zodat de renovatie van de gevel van Cinema Rix eerstdaags aangepakt kan worden. Iedereen is vandaag welkom op de heropening in De Gryspeerstraat 86 van 13 tot 21u, met verschillende gratis filmvoorstellingen, workshops en sport. Meer info op www.facebook.com/cinemarix