Chef-kok opent pop-up restaurant in kasteel Sterckshof ADA

03 januari 2019

19u39 0

Het kasteel Sterckshof in Deurne wordt een pop-up restaurant. Chef-kok Wouter Van Steenwinkel van het restaurant Ardent op de Dageraadplaats zal er achter de kookpotten kruipen. Ardent zal even dichtgaan voor renovatiewerken. In het kasteel zal de chef een zesgangenmenu bereiden. A la carte eten zal er niet mogelijk zijn. Het restaurant zal een maand open zijn. Voor Van Steenwinkel is het nog even improviseren omdat ook de elektriciteitsvoorziening erg oud is. Op 9 januari zal het restaurant de deuren open.