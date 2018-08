CEO lonkt naar Flybe 08 augustus 2018

Na het schrappen van zeven VLM-bestemmingen is TUI de enige grote maatschappij op Antwerp Airport (zij hebben tien bestemmingen). Brengt dat de luchthaven in een kwetsbare situatie? CEO Marcel Buelens vindt van niet: "Charleroi is toch ook afhankelijk van Ryanair? Of Schiphol van KLM? Ik zie niet in waarom TUI zou vertrekken: ze doen het prima. Trouwens, ik ben dezer dagen liever afhankelijk van TUI dan van pakweg Ryanair." Buelens ziet na de beslissing van VLM nieuwe opportuniteiten: "Misschien kan Flybe, dat vanuit Antwerpen op Londen Southend vliegt, de routes naar Birmingham (geschrapt) en Manchester (stond bij VLM op de planning) doen? De toekomst zal het uitwijzen." (BJS)