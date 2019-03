Cannabistelers moeten ruim 800.000 euro drugsgeld terugbetalen BJS

15 maart 2019

15u25 0 Deurne Negen beklaagden zijn in Antwerpen veroordeeld voor hun aandeel in het uitbaten van drie cannabisplantages. Er werden celstraffen van 15 maanden met uitstel tot 4 jaar effectief uitgesproken en boetes tot 20.000 euro. De rechtbank verklaarde liefst 833.560 euro aan drugsopbrengsten verbeurd.

De cannabisplantages, die midden 2017 werden ontdekt, waren ondergebracht in woningen aan de De Sossastraat en de Galifortlei in Deurne en boven een kebabzaak aan de Oudstrijderslaan in Keerbergen. Er werden in totaal 600 oogstrijpe cannabisplanten en 1.127 stekken aangetroffen.

Arian V.H. werd bij observaties regelmatig aan de panden opgemerkt. Hij bekende dat hij in opdracht van Zaman T. en Yildiray G. de cannabisplantages had opgebouwd en onderhouden. Hij kreeg per adres maandelijks 1.500 à 2.000 euro.

Zaman T. bekende geïnvesteerd te hebben in de plantages in Deurne, die in de woningen van Mark en Jean Y. werden geïnstalleerd. Die laatsten ontkenden hun betrokkenheid bij de plantages, maar de resultaten van het telefonie-onderzoek en de observaties sprak hen tegen.

Yildiray G. had geïnvesteerd in de plantage in Keerbergen en had ook de verdieping boven zijn kebabzaak ter beschikking gesteld. De andere beklaagden hadden hand- en spandiensten geleverd, zoals het bewaken van de panden en het mee onderhouden van de planten.