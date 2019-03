Buurtparking Luc Philips krijgt tientallen extra parkeerplaatsen tegen 2020 ADA

04 maart 2019

14u08 0 Deurne Het district Deurne maakt 400.000 euro vrij om tientallen extra parkeerplaatsen te creëeren op parking Luk Philips. De bedoeling is dat die parkeerplaatsen er komen in de plaats van parkeerplaatsen op de vernieuwde Herentalsebaan. “Zo komt er ruimte voor terrassen en extra ruimte voor voetgangers.”

De vernieuwde Herentalsebaan in Deurne zorgde de afgelopen dagen en weken voor heel wat commotie. Vooral vanuit verenigingen van zwakke weggebruikers klonk er kritiek omdat er te weinig ruimte is voor fietsers en voetgangers door de geparkeerde auto’s en het doorrijden van de tram.

Wat die geparkeerde wagens betreft, komt er in de loop van volgend jaar een oplossing. Het district Deurne maakt 400.000 euro vrij voor een upgrade van parking Luc Philips. Hierdoor zullen er tientallen extra parkeerplaatsen bijkomen. Die worden aangelegd op het stuk grasland. “Dankzij deze extra parkeerplaatsen zullen er een aantal parkeerplaatsen op de Herentalsebaan verdwijnen. Die vrijgekomen ruimte kan gebruikt worden voor terrasruimte of extra zitruimte voor voetgangers. Let wel, niet alle parkeerplaatsen zullen verdwijnen en ook de laad- en loszones zullen blijven bestaan,” vertelt districtsschepen voor Publieke Ruimte Freddy Lorent (Open Vld).

Wanneer de extra parkeerplaatsen klaar zijn, is nog niet helemaal duidelijk. “Maar dat zal ten vroegste in de loop van 2020 zijn. Het gaat om een grasland dat volledig opnieuw ingericht moet worden. Dat vraagt tijd.”